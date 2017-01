POL-BO: Schmuck, Tablet und Bargeld gestohlen: drei Einbrüche am Mittwoch in Bochum

Bochum (ots) - Indem sie eine Balkontür aufhebelten, drangen unbekannte Einbrecher am Mittwoch, 11. Januar, zwischen 14.30 und 20.50 Uhr in eine Wohnung an der Knoopstraße in Bochum-Weitmar ein. Sie durchsuchten die Räume und verschwanden in unbekannte Richtung. Ersten Erkenntnissen zufolge erbeuteten sie eine Armbanduhr.

In Dahlhausen schlugen Kriminelle am selben Tag zu. Zwischen 12.35 und 19.40 Uhr hebelten sie an der Hasenwinkeler Straße ein Fenster auf und durchsuchten die Wohnung. Sie entwendeten ein hochwertiges Tablet.

Auch Anwohner der Küpperstraße in Bochum-Mitte wurden am Mittwoch Opfer eines Einbruchs. Zwischen 9 und 21.15 Uhr brachen Einbrecher dort eine Terrassentür auf und durchwühlten die Zimmer nach Wertgegenständen. Ihre Beute: Schmuck, Uhren, eine Digitalkamera und Bargeld.

Das Fachkommissariat für Wohnungsdelikte (KK 13) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 0234 / 909 - 4135 um Zeugenhinweise.

