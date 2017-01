POL-BO: Einbruch in Gaststätte an der Ruhr - Zeugen bitte melden!

Witten (ots) - Noch nicht ermittelte Einbrecher gelangten in Witten durch Einschlagen eines rückwärtigen Kellerfensters in eine Gaststätte an der Straße "Ruhrtal 1".

Im Zeitraum vom 10. bis 11. Januar (18.10 bis 08.15 Uhr) durchsuchten sie die Räumlichkeiten nach verwertbarem Diebesgut.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen klauten sie diverse Schlüssel und stellten Getränke sowie Lebensmittel zum Abtransport bereit.

Wer hat im Bereich der Straße "Ruhrtal", des parallel zur Ruhr verlaufenden Radwegs oder der Straße "In der Lake" im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht?

Das Wittener Kriminalkommissariat 33 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 0234/909-8305 (-4441 außerhalb der Geschäftszeit) um Hinweise von Zeugen.

