POL-BO: Witten/Bochum / Kemnader Stausee - Auto eines Joggers geklaut!

Witten (ots) - In den Nachmittagsstunden des gestrigen 10. Januars zeigt ein Autofahrer bei der Wittener Polizei den Diebstahl eines Pkw an.

Gegen 15.15 Uhr an diesem Dienstag hatte der Wittener einen schwarzen VW Passat Kombi (Kennzeichen: DO-RF 6666) am Schwimmbad Heveney abgestellt, um mit einem Bekannten am Kemnader See zu laufen.

Als die beiden Jogger gegen 16.30 Uhr zu dem Parkplatz zurückkehrten, stellten sie fest, dass das Auto entwendet worden war.

Das Wittener Kriminalkommissariat 33 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 02302 / 209-8310 (-4441 außerhalb der Geschäftszeit) um Hinweise von Zeugen.

