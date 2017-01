POL-BO: Herne / Autofahrer übersieht junge Fußgängerin (11)

Herne (ots) - Ein elf Jahre altes Mädchen wurde am gestrigen 10. Januar bei einem Verkehrsunfall auf der Hammerschmidtstraße in Wanne verletzt.

Gegen 07.35 Uhr überquerte die junge Hernerin in Höhe der Abfahrt der A 42 die Fahrbahn - an der Grünlicht zeigenden Fußgängerampel. Dort wurde die Schülerin von dem Pkw eines Herners (53) erfasst, der von der Straße "Am Stöckmannshof" nach links auf die Hammerschmidtstraße abgebogen war.

Eine Rettungswagenbesatzung brachte die über Schmerzen klagende Elfjährige zur Untersuchung in ein örtliches Krankenhaus.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell