POL-BO: Herne / Erster "3-er" auf den Straßen von Herne unterwegs

V.l.: PK Kevin Bergmann und PK Dennis Kujau testen den neuen Streifenwagen Foto: Gilbert Rother, Polizeiinspektion Herne Bild-Infos Download

Herne (ots) - 150 PS, ein Zwei-Liter-Dieselmotor, dynamische Bremsleuchten und die sogenannte Runflat-Bereifung. Das sind nur einige der "Inneren Werte" des neuen Streifenwagens der Polizei in Nordrhein-Westfalen - ein BMW 318d Touring. Bis 2018 werden 1.845 Leasing-Fahrzeuge dieser Art an die Polizeibehörden im Land ausgeliefert.

Die Polizeifahrzeuge sind mit einer gelben, fluoreszierenden Folie beklebt. Notlaufeigenschaften und verstärkte Flanken sorgen dafür, dass die Reifen selbst ohne Luftdruck nicht völlig einsinken und von der Felge springen können. Die dynamischen Bremsleuchten helfen dem nachfolgenden Verkehr, ein leichtes Abbremsen von einer Vollbremsung zu unterscheiden.

Bei der ersten Vorstellung des "Neuen" betonte Innenminister Ralf Jäger am 9. November 2015: "Die neuen Streifenwagen erfüllen die hohen technischen Anforderungen für den täglichen Dienst und bieten ein Höchstmaß an Sicherheit."

Nachdem schon einige dieser Streifenwagen in Bochum und Witten unterwegs sind, ist am heutigen 10. Januar der Erste von 60 "Bayern" in Herne eingetroffen. 40 dieser Streifenwagen werden bis 2018 in Bochum ausgetauscht werden, zwölf in Herne und acht in Witten.

Die beiden Herner Polizeikommissare Kevin Bergmann und Dennis Kujau nahmen den BMW sehr interessiert in Augenschein und führten in ihrem Revier eine erste Testfahrt durch. Ergebnisse gibt es natürlich noch nicht! Aber eins haben die Kollegen sofort bemerkt: Auffallen wird der neue "3-er" in Herne bestimmt!

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell