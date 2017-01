POL-BO: Einbrüche in Wattenscheid: Täter erbeuten Schmuck und Bargeld

Bochum/Wattenscheid (ots) - Die Kriminalpolizei Bochum ermittelt seit Montag, 9. Januar, in zwei Einbruchsfällen in Wattenscheid.

Am Morgen des 9. Januars (9 bis 12.30 Uhr) kletterten unbekannte Täter über ein eingeworfenes Wohnzimmerfenster in eine Wohnung an der Heidestraße. Sie entwendeten bei dem Einbruch Schmuck und Uhren.

Ein weiterer Einbruch ereignete sich zwischen 15.40 und 17.40 Uhr in einem Mehrfamilienhaus an der Holzstraße. Hier hebelten unbekannte Täter eine Terrassentür auf und flüchteten mit Bargeld aus der Wohnung.

Das Fachkommissariat für Wohnungseinbruchsdelikte (KK13) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 0234 909 - 4135 (außerhalb der Geschäftszeiten -4441) um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell