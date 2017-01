POL-BO: Herne / Schulwegunfall - Junger Radfahrer (14) übersieht Fußgängerin (46)

Herne (ots) - Auf der Hauptstraße in Eickel kam es am gestrigen 9. Januar, gegen 08.00 Uhr, zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Fußgängerin (46) verletzt worden ist.

Nach bisherigem Ermittlungsstand überquerte die Hernerin in Höhe der Hausnummer 186 die Fahrbahn - an der dortigen Grünlicht zeigenden Fußgängerampel. Hier wurde die Frau von einem Fahrradfahrer (14) erfasst, der dort in Richtung Berliner Straße unterwegs war.

Eine Rettungswagenbesatzung brachte die am Knie verletzte 46-Jährige zur Behandlung in ein örtliches Krankenhaus. Der junge Herner, der auf dem Weg zur Schule war, zog sich keine Verletzungen zu.

