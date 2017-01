POL-BO: Einbruch in Arztpraxis am Husemannplatz - Zeugen gesucht!

Bochum (ots) - In eine Arztpraxis am Husemannplatz in Bochum ist zwischen dem 8. Januar (14.30 Uhr) und dem 9. Januar (6.20 Uhr) eingebrochen worden.

Unbekannte öffneten gewaltsam in der dritten Etage die Eingangstür und durchsuchten die Räumlichkeiten. Dort beschädigten sie ein Sparschwein und hebelten eine Geldkassette auf.

Außerdem versuchten sie in zwei weitere Arztpraxen des Gebäudes einzudringen - deren Zugangstüren hielten den gewaltsamen Hebelversuchen jedoch stand.

Die Kriminellen flüchteten mit dem Bargeld in unbekannte Richtung. Das Bochumer Kriminalkommissariat 31 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Rufnummern 0234/909-8110 oder -4441 (Kriminalwache) um Hinweise von Zeugen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell