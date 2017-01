POL-BO: Witten / Zehnjähriger rennt gegen Pkw - Krankenhaus!

Witten (ots) - In den Nachmittagsstunden des gestrigen 9. Januars kam es an der Stockumer Straße im Wittener Stadtteil Annen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Junge (10) verletzt worden ist.

Nach bisherigem Ermittlungsstand rannte das dunkel gekleidete Kind gegen 17.20 Uhr unvermittelt über die Straße. In Höhe der Hausnummer 35 lief der Schüler seitlich gegen einen Pkw, dessen Fahrer, ein 47 Jahre alter Bochumer, in Richtung Dortmunder Straße unterwegs war. Der Zehnjährige kam dadurch zu Fall und verletzte sich am Kopf sowie an einem Bein.

Eine Rettungswagenbesatzung brachte den kleinen Wittener zur Behandlung in ein örtliches Krankenhaus.

Bis zur Beendigung der Unfallaufnahme (18.20 Uhr) konnte die Stockumer Straße nur einseitig befahren werden.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell