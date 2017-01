POL-BO: Bochum / Mops "Atze" ist wieder da!

Bochum (ots) - Wie bereits berichtet, wurde die Polizei in den Nachmittagsstunden des 6. Januars zu dem Tierheim an der Kleinherbeder Straße in Bochum-Langendreer gerufen.

Dort hatten Mitarbeiter gegen 16.30 Uhr festgestellt, dass der Mops "Atze" aus seinem Zwinger entwendet worden war.

Am heutigen 9. Januar erschien eine Mitarbeiterin des Tierheims in der Polizeiwache Langendreer und berichtete, dass man den Vierbeiner durch einen Hinweis wohlbehalten in der Huestadt gefunden habe. Der Mops ist mittlerweile zu seinen Artgenossen ins Tierheim zurückgekehrt.

Die erfolgsversprechenden Ermittlungen bezüglich der Person, die "Atze" gestohlen hat, dauern im örtlichen Kriminalkommissariat 32 zurzeit noch an.

