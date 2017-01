POL-BO: Dreiste "Taschendieb-Masche" - Wer kennt den gut gekleideten Dieb?

1 weiterer Medieninhalt

Wer kennt den gut gekleideten Taschendieb? Bild-Infos Download

Bochum (ots) - Bisher führten die Ermittlungen des Bochumer Kriminalkommissariats 31 noch nicht zur Identifizierung der abgebildeten Person - die Polizei fragt jetzt, wer kennt diesen Mann?

Bereits am 19. April 2016 (Dienstag), zwischen 21.15 und 21.45 Uhr, ist es in einer Bochumer Bar an der Kortumstraße 2 bis 14 in der Innenstadt zu einem Taschendiebstahl gekommen.

Der auf dem Foto abgebildete Mann saß alleine an einer Tischgruppe und kramte in einem günstigen Moment scheinbar an seiner eigenen Jacke, die hinter ihm über eine Stuhllehne hing. Er griff jedoch dabei zielgerichtet an die Jacke des hinter ihm sitzenden Gastes und entwendete aus dessen Geldbörse Bargeld.

Der Kriminelle saß an dem Abend an unterschiedlichen Tischgruppen, jeweils mit dem Rücken zu den anderen Gästen, die sich unterhielten und dadurch abgelenkt waren. Ob er mit dieser dreisten "Taschendieb-Masche" noch weitere Beute ergaunern konnte, steht bisher nicht fest.

Bei den Taten wurde der Dieb durch eine Überwachungskamera gefilmt. Der Mann ist etwa 30 Jahre alt, augenscheinlich Deutscher, circa 180 cm groß, dunkelblonde Haare, schlankes Gesicht, trug teilweise eine Brille in den Haaren und war "gut" gekleidet. Er trug einen schwarzen Anzug sowie eine schwarze Jacke.

Mit richterlichen Beschluss sind nun Fotos zur Veröffentlichung in den Medien freigegeben worden.

Die Kripo-Ermittler fragen: "Wer kennt die abgebildete Person oder kann Angaben zu ihrer Identität machen." Hinweise werden unter den Rufnummern 0234/909-8110 oder -4441 (Kriminalwache) entgegen genommen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell