POL-BO: Einbrecher erbeuten Trolli, Fernseher und Staubsauger

Bochum (ots) - Ein auf Kipp stehendes Fenster wurde den Bewohnern einer Wohnung an der Straße "Am Schamberge" in Bochum-Linden zum Verhängnis: Einbrecher öffneten das Fenster und durchsuchten alle Räume. Der Vorfall ereignete sich am Freitag, 6. Januar, zwischen 9.30 und 19.40 Uhr. Die Kriminellen erbeuteten einen Fernseher und einen Reisetrolli.

Die Polizei rät deshalb in diesem Zusammenhang: Halten Sie bei Abwesenheit unbedingt ihre Fenster geschlossen! Weitere Informationen zum Thema Einbruchschutz erhalten Sie bei den Beraterinnen und Beratern der polizeilichen Kriminalprävention, Tel. 0234 / 909-4055.

Auch im Stadtteil Stiepel schlugen Einbrecher zu. An der Hansstraße brachen unbekannte Täter zwischen Donnerstag, 17 Uhr, und Sonntag, 16 Uhr, ein Fenster auf und durchsuchten eine Wohnung. Was entwendet wurde, steht bislang nicht fest.

An der Straße "Am Gebrannten", hebelten Kriminelle am Freitag zwischen 13.30 und 21.45 Uhr ein Fenster auf. Sie erbeuteten Schmuck und einen Staubsauger.

Indem sie eine Fensterscheibe einschlugen, drangen Unbekannte zwischen Dienstag, 11.30, und Sonntag, 16.30 Uhr, in eine Wohnung an der Straße "Unterm Schrick" ein. Sie entwendeten Schmuck, Münzen und Bargeld.

Das Fachkommissariat für Wohnungsdelikte (KK 13) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 0234 / 909 - 4135 um Zeugenhinweise.

