POL-BO: Einbrecher erbeuten Flasche mit Münzgeld und vergoldetes Feuerzeug

Witten (ots) - Indem sie ein Fenster aufhebelten, gelangten Unbekannte am Samstag, 7. Januar, ins Innere einer Wohnung an der Adeystraße in Witten-Mitte. Die Tat ereignete sich zwischen 15.30 und 19.30 Uhr. Die Einbrecher durchsuchten die Räume und entwendeten Goldschmuck.

Auch Anwohner der Bomerholzer Straße sind Opfer eines Einbruchs geworden. Zwischen Freitag, 17.10 Uhr, und Samstag, 9 Uhr, brachen Kriminelle dort ein Fenster auf und durchsuchten die Wohnung. Ihre Beute: ein vergoldetes Feuerzeug.

Zwischen Donnerstag, 19 Uhr, und Freitag, 15.50 Uhr, ereignete sich überdies ein Einbruch an der Röhrchenstraße. Einbrecher hebelten dort ein Fenster auf und entwendeten unter anderem einen Fernseher, einen Computer, Bargeld und eine Flasche voller Münzgeld.

Das Fachkommissariat für Wohnungsdelikte (KK 13) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 0234 / 909 - 4135 um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell