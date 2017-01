POL-BO: Wer flüchtete mit dem weißen Fiat Scudo von der Unfallstelle?

Witten (ots) - In Witten ist am 3. Januar (Dienstag) ein noch nicht ermittelter Unfallbeteiligter nach einem Verkehrsunfall von der Wittener Husemannstraße 52 in Richtung Ardeystraße geflüchtet.

Eine Zeuginvernahm, in der Zeit ab 20 Uhr, einen lauten Knall aus Richtung der Fahrbahn der Husemannstraße. Als ein Anwohner mit seinem Pkw gegen 22.30 Uhr zur Husemannstraße zurückkehrte, bemerkte dieser den linksseitig erheblich beschädigten Wagen seines Nachbarn (ein schwarzer Volvo V60) am rechten Fahrbahnrand.

In den Abendstunden sah eine weitere Zeugin einen etwa 30 bis 40-jährigen, 180 cm großen mitteleuropäisch wirkenden Mann mit dünnem, hellen Haar. Dieser nahm ein weißes Bauteil - möglicherweise die Tür des unfallflüchtigen Autos - an sich und ging in Richtung Ardeystraße davon.

Aufgrund aufgefundener Fahrzeugteile konnte das unfallflüchtige Auto zweifelsfrei als ein weißer Fiat Scudo identifiziert werden.

Die Sachbearbeiter aus dem Bochumer Verkehrskommissariat haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten zur Geschäftszeit unter der Rufnummer 0234/909-5206 um Hinweise weiterer Zeugen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell