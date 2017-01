POL-BO: Kollision zwischen Fußgängerin und Auto - 19-Jährige tritt unvermittelt auf die Straße

Bochum (ots) - Am Sonntag des gestrigen 8. Januar ist es in Bochum-Gerthe zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem zwei Personen verletzt wurden.

Gegen 18 Uhr befuhr ein 21-jähriger Autofahrer aus Marienheide die Heinrichstraße in östliche Richtung. In Höhe der Hausnummer 97 trat eine 19-jährige Fußgängerin aus Wattenscheid unvermittelt auf die Straße und kollidierte mit dem von links herannahenden Wagen. Dabei fiel die junge Frau zunächst auf die Motorhaube und stürzte anschließend auf die Straße. Ein Rettungswagen brachte die Verletzte in ein Krankenhaus, wo sie stationär verblieb.

Eine Fahrzeuginsassin (18) im Wagen des jungen Autofahrers wurde vorsorglich zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Heinrichstraße zwischen der Kirchharpener Straße und der Straße "Am Knick" für den Fahrzeugverkehr für etwa eineinhalb Stunden gesperrt.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell