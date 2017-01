POL-BO: Brand einer Produktionshalle - Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht?

Bochum / Wattenscheid (ots) - In den Abendstunden des gestrigen 8. Januar ist es an der Straße "Mausegatt" in Wattenscheid in einer Produktionshalle zu einem Brand gekommen.

Kurz nach 19 Uhr bemerkten Zeugen Flammen in der Lagerhalle und verständigten sofort die Feuerwehr. Zuvor waren Unbekannte in die Halle eingebrochen und haben an verschiedenen Stellen Brände gelegt.

Die Brandermittler des Bochumer Kriminalkommissariats 11 gehen nach dem derzeitigen Ermittlungsstand von Brandstiftung aus und fragen: "Wer hat an der Örtlichkeit verdächtige Beobachtungen gemacht?".

Hinweise werden unter der Rufnummer 0234/909-4110 (-4441 außerhalb der Geschäftszeit) entgegen genommen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell