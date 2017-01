POL-BO: Herne / Beim Einbruch überrascht - Kriminelles Duo nimmt Reißaus!

Herne (ots) - In den späten Nachmittagsstunden des 6. Januars (Freitag) versuchten zwei Männer in eine Erdgeschosswohnung an der Stammstraße in Herne einzubrechen.

Als eine Bewohnerin die beiden Kriminellen gegen 18.15 Uhr bei den Hebelversuchen überraschte und schreiend an die Fensterscheibe klopfte, nahm das Duo sofort Reißaus.

Einer der Männer, die ca. 20 Jahre alt und 180 cm groß sind, hat kurze blonde Haare ("Kastenschnitt") und ist kräftig. Der Mittäter hat kurze dunkle Haare, ist schlank und trug einen Pullover.

Das ermittelnde Bochumer Fachkommissariat für Wohnungsdelikte (KK 13) bittet unter der Rufnummer 0234 / 909-4135 (-4441 außerhalb der Geschäftszeit) um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell