POL-BO: Einbrecher stehlen Bargeld - Zeugen gesucht

Bochum (ots) - Sie hebelten ein Fenster auf und durchsuchten alle Räume: Unbekannte Einbrecher drangen zwischen Dienstag, 3. Januar, 10.30 Uhr, und Donnerstag, 5. Januar, 14 Uhr, in eine Wohnung an der Karl-Leich-Straße in Bochum ein. Sie entwendeten Bargeld.

Auch an der Gabelsbergerstraße versuchten Kriminelle über ein Fenster ins Innere einer Wohnung zu gelangen - doch sie scheiterten und es blieb glücklicherweise beim Versuch.

Das Fachkommissariat für Wohnungsdelikte (KK 13) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 0234 / 909 - 4135 um Zeugenhinweise.

