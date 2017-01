POL-BO: Junger Einbrecher wirft Kiosk-Fensterscheibe ein und flüchtet ohne Beute

Herne (ots) - Mit einem Pflasterstein schlug ein junger, unbekannter Täter am frühen Freitagmorgen (6. Januar, 3.25 Uhr) die Scheibe eines Kiosks an der Gneisenaustraße in Herne-Horsthausen ein. Weiter kam er nicht - denn als er bemerkte, dass er von einer Anwohnerin beobachtet wurde, rannte er in Richtung Horsthausener Straße davon. So wird der Täter beschrieben: jung; ca. 150 cm groß; schlank; dunkel gekleidet; helle Schuhe; große, schwarze Tasche mit Aufdruck.

Auch an der Mont-Cenis-Straße in Sodingen schlugen Einbrecher zu. Zwischen Mittwoch, 22 Uhr, und Donnerstag, 7 Uhr, hebelten sie dort das Fenster einer Arztpraxis auf. Sie durchsuchten die Räume und entwendeten Bargeld.

Zwischen Mittwoch, 17 Uhr, und Donnerstag, 6.40 Uhr, ereignete sich überdies ein Einbruch in einen Kindergarten an der Holsterhausener Straße in Herne-Mitte. Hier hebelten die Kriminellen ein Fenster auf. Sie erbeuteten einen Tresor samt Inhalt (Notebook, Fotoapperat, Nähmaschine und Bargeld).

Das Fachkommissariat für Wohnungsdelikte (KK13) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 0234 / 909 - 4135 um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell