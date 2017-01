POL-BO: Bochum/Herne / Wer kennt den dickbäuchigen EC-Karten-Betrüger?

1 weiterer Medieninhalt

Bochum (ots) - Bereits am 5. September 2016 (Montag) kam es in dem Supermarkt an der Straße "Am Großmarkt" in Herne-Baukau zu einem Geldbörsendiebstahl.

Gegen 18.00 Uhr erledigte eine Frau (80) dort ihre Einkäufe. Dabei verwickelten drei Männer, die zwischen 25 bis 30 Jahre sind, die Seniorin in ein Gespräch und lenkten sie ab - mit Folgen!

Wenig später stellte die Rentnerin fest, dass man ihr das Portmonee entwendet hat. Darin befand sich u.a. auch die EC-Karte der 80-Jährigen.

Mit dieser Karte tauchte einer der drei Kriminellen gegen 19.30 Uhr an dem Geldautomaten der an der Kortumstraße 40 in Bochum gelegenen Bankfiliale auf. Dort hob der auf den Fotos abgebildete Mann insgesamt 600 Euro ab.

Mit einem richterlichen Beschluss sind diese Fotos nun zur Veröffentlichung in den Medien freigegeben worden.

Das ermittelnde Bochumer Fachkommissariat für Betrugsdelikte (KK 15) bittet unter der Rufnummer 0234 / 909-4150 (-4441 außerhalb der Geschäftszeit) um Hinweise auf den dickbäuchigen EC-Karten-Betrüger.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell