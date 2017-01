POL-BO: Glück im Unglück: Radfahrerin 140 Meter mitgeschleift

Bochum (ots) - Eine Hundertschaft an Schutzengeln hatte eine 27-jährige Bochumerin bei einem Verkehrsunfall in Bochum am gestrigen 5. Januar (Donnerstag). 140 Meter lang wurde sie mit ihrem Fahrrad von einem Auto mitgeschleift. Ihre Verletzungen sind nach derzeitigem Kenntnisstand nicht lebensgefährlich.

Gegen 16.30 Uhr fuhr die 27-Jährige auf dem rechten Fahrstreifen die Wittener Straße Richtung Innenstadt entlang. Ein 53-jähriger Bochumer befuhr in die selbe Fahrtrichtung. Aus bisher ungeklärter Ursache erfasste der Wagen die Radfahrerin auf der rechten Seite, so dass diese rechts mittig unter das Auto geriet. So zog der Wagen die 27-Jährige mit sich. Nach etwa 140 Metern stoppte der 53-Jährige seinen Pkw und stieg noch aus dem Wagen, bevor er kollabierte. Es besteht der Verdacht auf einen Schlaganfall. Eine Unfallursache aus gesundheitlichen Gründen ist deshalb nicht auszuschließen.

Die Fahrradfahrerin hatte unter den Umständen besonders großes Glück, zumal sie ohne Fahrradhelm unterwegs war. Nach derzeitigem Kenntnisstand hat sie Prellungen und Schürfwunden erlitten. Sie wurde - ebenso wie der Fahrzeugführer - in nahegelegene Krankenhäuser gebracht.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell