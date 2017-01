POL-BO: In Metzgerei in Bochum eingebrochen

Bochum (ots) - Unbekannte Täter sind in der Zeit von Mittwoch, 4. Januar (19 Uhr), auf Donnerstag, 5. Januar (3.30 Uhr), in eine Metzgerei an der Castroperstraße in Bochum eingedrungen. Die Einbrecher hebelten beide Kassen auf und entwendeten das Wechselgeld.

Das Kommissariat 31 (KK31) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 0234 909 - 8110 (außerhalb der Geschäftszeiten -4441) um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell