POL-BO: Herne/Gelsenkirchen/Recklinghausen / Nicht mehr vermisst! - Kristina Satilmisoglu wohlbehalten angetroffen

Herne (ots) - Die als vermisst gemeldete Kristina Satilmisoglu (69) aus Wanne ist wieder da!

Nach der gestrigen Medienveröffentlichung gingen mehrere Hinweise von Personen ein, die Frau Satilmisoglu im Raum Herne gesehen haben. Gegen 18.50 Uhr trafen Polizeibeamte die Seniorin wohlbehalten an der Hauptstraße in Wanne an.

An dieser Stelle bedanken wir uns bei den Medien für die Unterstützung bei der Suchaktion.

