POL-BO: Fenster leisten Widerstand bei Einbruchsversuchen

Witten (ots) - Noch nicht ermittelte Einbrecher versuchten in Witten-Annen einzubrechen. Im Zeitraum vom 27. Dezember bis 4. Januar suchten diese an der Ardeystraße ein frei stehendes Einfamilienhaus auf. Die Ganoven gelangten aber nicht in die Räume und zogen ohne Beute wieder ab, nachdem drei Fenster Widerstand gegen die Hebelversuche leisteten.

Außerdem scheiterten Einbrecher, ebenfalls nach massiven Hebelversuchen, an einem Fenster eines Reihenhauses im Stadtteil Stockum am "Helfkamp". Dieser Einbruch datiert auf die Zeit zwischen dem 26. Dezember und 4. Januar. Auch hier gelang die Flucht in unbekannte Richtung. Wer hat Beobachtungen gemacht?

Das Bochumer Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 0234/909-4135 (-4441 außerhalb der Geschäftszeit) um Täter- und Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell