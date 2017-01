POL-BO: Leicht verletzte Fußgängerin (24) nach Unfall vor dem Krankenhaus

Bochum (ots) - In Bochum wurde eine Fußgängerin am 4. Januar bei einem Verkehrsunfall verletzt. Um 06.30 Uhr befuhr eine 55-jährige Bochumer Autofahrerin die Yorckstraße in Richtung Hattinger Straße. Als die Frau nach links in die Zufahrt zum Krankenhaus "Bergmannsheil" einbog, kam es zum Zusammenstoß mit der 24-jährigen Frau aus Herne, als diese gerade die Yorckstraße überquerte. Die Fußgängerin stürzte bei der Kollision zu Boden und verletzte sich glücklicherweise nur leicht.

