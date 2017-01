POL-BO: Zivile Polizisten beobachten Straßenraub - Festnahme!

Bochum (ots) - Festgenommen, als die Polizei ihn zufällig bei einem Straßenraub beobachtete, wurde in der Nacht des 3. Dezember ein Jugendlicher.

Gegen 23.50 Uhr bestreiften zivile Polizisten die Dorstener Straße entlang des Innenstadtbereiches. In Höhe der Einmündung zur Präsidentstraße bemerkten sie zwei Straßenräuber, von denen einer einem 16-jährigen Recklinghäuser rabiat an den Hals griff und der Mittäter dessen Kleidung durchsuchte, jedoch keine Beute fand. Just in dem Moment, als die Polizisten ihren Dienstwagen wendeten, riss sich das Raubopfer los. Das räuberische Duo "bekam nun spitz, was lief" und flüchtete. Einer der Kriminellen konnte an Ort und Stelle festgehalten werden; seinem nicht näher beschriebenen Mittäter, möglicherweise ein Nordafrikaner, gelang unauffindbar die Flucht in Richtung Zechenstraße. Während der Festnahme des verbalaggressiven und renitenten Räubers mussten ihm Handfesseln angelegt werden, um eine erneute Flucht und Angriffe zu verhindern. Die Ermittlungen des Bochumer Innenstadtkommissariates gegen den Räuber dauern derzeitig noch an.

