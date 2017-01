POL-BO: Mehrere Einbrüche in Bochum

Bochum (ots) - Die Kriminalpolizei Bochum ermittelt seit Dienstag, 3. Januar, in vier Einbruchsfällen auf Bochumer Stadtgebiet.

In der Nacht von Montag, 2. Januar (17 Uhr), auf Dienstag, 3. Januar (14 Uhr), ist ein unbekannter Täter in ein Wohnhaus an der Heckertstraße in Bochum eingedrungen. Zur Tatbeute ist in diesem Fall noch nichts bekannt. Zu einem weiteren Einbruch kam es ebenfalls am Dienstag, 3. Januar, zwischen 10.15 und 22.30 Uhr an der Dietrich-Benking-Straße. Unbekannte Täter durchsuchten dort eine Erdgeschosswohnung. Entwendet wurden Schmuck und Bargeld.

Ebenfalls Schmuck und Bargeld erbeuteten Kriminelle auch nach einem Einbruch am Dienstagnachmittag, 3. Januar, zwischen 13.30 Uhr und 17.45 Uhr in einer Wohnung an der Dellenstraße. Dazu wurde ein Küchenfenster gewaltsam aufgehebelt.

Im letzten Fall gelangten Einbrecher in der Zeit von 30. Dezember, 16 Uhr, bis 3. Januar, 19.15 Uhr, über eine Balkontür in eine Wohnung an der Bonhoefferstraße. Erbeutet wurde hier ein Handy.

Das Fachkommissariat für Wohnungseinbruchsdelikte (KK13) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 0234 909 - 4135 (außerhalb der Geschäftszeiten -4441) um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell