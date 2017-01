POL-BO: In Wohnhaus in Witten eingebrochen

Witten (ots) - Ein unbekannter Täter hat sich in der Zeit vom 20. Dezember bis 3. Januar über die Terrasse Zugang zum Wohnbereich eines Hauses am Berge in Witten Vormholz verschafft. Dazu wurden die Rollläden hochgeschoben und die Tür aufgehebelt. Die Kriminellen durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten Schmuck sowie Bargeld.

Das Fachkommissariat für Wohnungseinbruchsdelikte (KK13) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 0234 909 - 4135 (außerhalb der Geschäftszeiten -4441) um Zeugenhinweise.

