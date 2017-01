POL-BO: Unbekannter durchwühlt Wohnung in Röhlinghausen

Herne (ots) - Ein unbekannter Täter ist am Dienstagabend, 3. Januar, durch ein Fenster in eine Wohnung an der Plutostraße in Herne Röhlinghausen eingedrungen. In der Zeit zwischen 17 Uhr und 21.50 Uhr wurde dort der Schlaf- und Wohnbereich durchwühlt. Zur Tatbeute ist noch nichts bekannt.

Das Fachkommissariat für Wohnungseinbruchsdelikte (KK13) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 0234 909 - 4135 (außerhalb der Geschäftszeiten -4441) um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell