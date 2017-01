POL-BO: Herne/Gelsenkirchen/Recklinghausen / Vermisst! - Wo ist Kristina Satilmisoglu (69)?

Vermisst! - Wo ist Kristina Satilmisoglu (69)? Bild-Infos Download

Herne (ots) - Zurzeit wird im Raum Herne die als vermisst gemeldete Kristina Satilmisoglu (69) gesucht.

Die Seniorin, die in den Abendstunden des gestrigen 3. Januars als vermisst gemeldet worden ist, wohnt an der Claudiusstraße 61 in Wanne.

Frau Satilmisoglu hatte letztmalig in den Mittagsstunden am 31. Dezember telefonischen Kontakt zu ihrem Sohn.

Die Vermisste ist 159 cm groß, sehr dünn und hat schulterlange braune Haare. Sie trug vermutlich eine Jeanshose, Turnschuhe sowie einen Mantel mit weißem Fell.

Das Bochumer Fachkommissariat für Vermisstenfälle (KK 12) bittet unter der Rufnummer 0234 / 909-4441 (Kriminalwache) um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell