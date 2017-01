POL-BO: Tresor aufgebrochen, Schmuck gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Bochum (ots) - Indem sie eine Fensterscheibe einschlugen, verschafften sich unbekannte Einbrecher am Montag, 2. Januar, Zutritt zu einer Wohnung am Äksukapweg in Bochum. Der Einbruch ereignete sich im Zeitraum von 17 bis 21.25 Uhr. Zuvor hatten die Täter erfolglos versucht, das Fenster aufzuhebeln. Sie durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen und flüchteten schließlich mit Bargeld.

Auch an der Limbeckstraße kam es zu einem Einbruch. Hier schlugen die Täter zwischen Donnerstag, 29. Dezember, 16 Uhr, und Montag, 1. Januar, 18 Uhr, zu. Sie hebelten ein Fenster auf und durchsuchten die Wohnung. Ihre Beute: eine Kreditkarte, eine Uhr, Münzen und Schmuck.

In dem Zeitraum von Donnerstag, 22. Dezember, 9.30 Uhr, und Montag, 2. Januar, 16.50 Uhr, drangen Kriminelle in eine Wohnung an der Krockhausstraße ein. Dazu hebelten sie ein Küchenfenster auf, brachen einen Tresor auf und entwendeten Schmuck.

Das Fachkommissariat für Wohnungsdelikte (KK13) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 0234 / 909 - 4135 um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell