POL-BO: Herne / "Besser kann doch ein neues Jahr nicht beginnen!" - Portmonee mit über 500 Euro in der Polizeiwache Wanne-Eickel abgegeben

Herne (ots) - Immer wieder macht es Spaß, eine Pressemeldung über charakterstarke und ehrliche Menschen zu schreiben. In der Regel kommt dies in unseren Meldungen nicht so häufig vor.

Heute ist das anders! Ich berichte nicht über Menschen, die rauben, stehlen, betrügen oder täuschen, sondern über einen jungen Mann (18), der am 1. Januar, gegen 13.10 Uhr, die an der Hauptstraße in Wanne-Eickel gelegene Polizeiwache betritt.

In der Hand hält der Wanner ein Portmonee, das er kurz zuvor an der Cranger Straße gefunden hat. In dieser Geldbörse befinden sich über 500 Euro! Die Wachhabende bedankt sich bei dem 18-Jährigen, ein Zuwanderer aus Guinea, für dessen Ehrlichkeit und notiert die Personalien für eine Fundmeldung.

Noch in den frühen Nachmittagsstunden gelingt es den Beamten, den Besitzer des Portmonees ausfindig zu machen - einen 61 Jahre alten Herner.

Was schreiben die Polizisten in ihren Schlussbericht, nachdem sie die Fundsache persönlich übergeben haben? Die Freude bei dem Mann war einfach riesengroß!

Unser Fazit: "Besser kann doch ein neues Jahr nicht beginnen!"

