POL-BO: Einbruch in Büro und Kindergarten - Zeugen gesucht!

Witten (ots) - Einbrecher gelangten durch Aufhebeln eines Fensters an der Gebäuderückseite (Parkplatz) in ein Büro an der Mannesmannstraße in Witten. Aus den Räumlichkeiten entwendeten sie ein Laptop sowie Bargeld. Die Kriminellen flüchteten im Zeitraum vom 30. Dezember (16.15 Uhr) und dem 2. Januar (8 Uhr) mit der Beute in unbekannte Richtung. Wer hat unweit des Kulturzentrums "Werkstatt" Beobachtungen gemacht?

Am gestrigen 2. Januar wurde ein weiterer Einbruch zur Anzeige gebracht. In der Zeit vom 22. Dezember bis zum Neujahrstag waren noch Unbekannte in die Räumlichkeiten des Kindergartens am Fischertalweg gelangt. Dort veranstalteten sie eine "Party", verschmutzten dabei den Flur und verteilten Gegenstände auf dem Boden. Bevor die Ganoven das Gebäude verließen, klauten sie noch eine Videokamera sowie einen Monitor. Über die Fluchtrichtung der "ungebetenen Gäste" ist derzeitig nichts bekannt.

Das Wittener Kriminalkommissariat 33 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 0234/909-8310 (-4441 außerhalb der Geschäftszeit) um Hinweise von Zeugen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell