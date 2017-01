POL-BO: Einbrüche in Holsterhausen und Sodingen: Physio-Praxis und Lebensmittelgeschäft

Herne (ots) - Einbrecher öffneten mit Gewalt, vom 2. auf den 3. Januar, die Eingangstür einer Krankenpraxis in einem Wohn- und Geschäftshaus in Herne-Holsterhausen. Ein aufmerksamer Zeuge bemerkte gegen 03.40 Uhr in der Nacht verdächtige Geräusche und wählte den Polizeinotruf 110. Bei der Anfahrt und der Fahndung im Nahbereich waren die Einbrecher vor den Polizisten bereits geflüchtet. In den Räumen hatten die noch nicht ermittelten Kriminellen zuvor Schränke und Schubladen durchwühlt. Die Angaben zur möglichen Beute stehen noch aus. Wer hat die noch Unbekannten in der Zeit zwischen 16 und 3.40 Uhr an der Bielefelder Straße - nahe der Kastanienallee - bemerkt?

Die Polizei sucht auch die Kriminellen, die in der Zeit zwischen dem 31. Dezember und den dem 2. Januar (16 bis 05.30 Uhr) in einen Supermarkt in Herne-Sodingen einbrechen wollten. Ein Mitarbeiter hatte frühmorgens Hebelspuren an der Eingangstür der Filiale des Lebensmittelgeschäftes festgestellt. Glücklicherweise blieb es hier bei einem Einbruchsversuch. Die Tür war jedoch so verzogen, dass sie sich nicht mehr richtig öffnen ließ. Wer hat im Bereich Händelstraße/Mont-Cenis-Straße Beobachtungen gemacht?

Das Herner Kriminalkommissariat 35 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Rufnummer 02323/950-8510 oder -4441 (Kriminalwache) um Täter- und Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell