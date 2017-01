POL-BO: Herne / Hauseigentümer erwischt Einbrecherpärchen - Festnahme auf frischer Tat!

Herne (ots) - Am heutigen 2. Januar, um 11:20 Uhr, machte sich ein Einbrecherpärchen an der Tür des Wintergartens eines Einfamilienhauses an der Körnerstraße in Herne zu schaffen.

Nachdem beide zunächst erfolglos versucht hatten, die Tür aufzuhebeln, schlugen sie letztendlich die Verglasung ein.

Was die Kriminellen offensichtlich nicht wussten: Der Hauseigentümer (78) war bereits durch die Geräusche aufmerksam geworden und hatte unverzüglich die Polizei über den Notruf "110" informiert. Noch bevor die Kriminellen seine Terrassentür aufbrechen konnten, waren Beamte der Bochumer Bereitschaftspolizei vor Ort. Die weibliche Täterin versuchte noch zu flüchten, konnte aber auf dem Gartengrundstück überwältigt werden. Der männliche Täter ließ sich im Wintergarten widerstandlos festnehmen.

Die Identität der mutmaßlichen Einbrecher steht noch nicht fest. Es handelt sich augenscheinlich um Jugendliche, die aus Südosteuropa stammen und der deutschen Sprache nicht mächtig sind. Beide wurden vorläufig festgenommen.

Die Ermittlungen des Bochumer Fachkommissariats für Wohnungseinbruchsdelikte (KK 13) dauern an.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell