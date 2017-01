POL-BO: Kriminelle erbeuten Handys, Notebooks und Schmuck

Bochum (ots) - Drei Einbrüche haben sich in der Silvesternacht auf Bochumer Stadtgebiet ereignet. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Schmuck erbeuteten unbekannte Einbrecher in einer Wohnung an der Schützenstraße. Zwischen Samstag, 16.30 Uhr, und Sonntag, 0.30 Uhr, hebelten sie dort eine Tür auf und durchsuchten alle Räume. Mit ihrer Beute flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Auch an der Braunsberger Straße wurde eingebrochen. Kriminelle hebelten dort am Neujahrsmorgen zwischen 0 und 2.40 Uhr ein Fenster auf und durchsuchten alle Etagen des Einfamilienhauses. Was genau gestohlen wurde, steht noch nicht fest.

Indem sie eine Balkontür aufhebelten, verschafften sich Unbekannte zwischen Samstag, 23.15 Uhr, und Sonntag, 7.55 Uhr, außerdem Zutritt in eine Wohnung an der Harzstraße. Bei dem Einbruch erbeuteten sie zwei Handys, zwei Notebooks und einen Schlüsselbund.

Das Fachkommissariat für Wohnungsdelikte (KK13) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 0234 / 909 - 4135 um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell