POL-BO: Einbrecher schlagen in der Silvesternacht zu

Herne (ots) - Drei Einbrüche haben sich während der Silvesternacht auf Herner Stadtgebiet ereignet. Die Polizei sucht Zeugen.

Indem sie eine Balkontür aufhebelten, gelangten unbekannte Einbrecher in eine Wohnung an der Hauptstraße in Herne. Der Einbruch ereignete sich zwischen Samstag, 20 Uhr, und Sonntag, 4 Uhr. Die Kriminellen durchsuchten alle Räume und flüchteten anschließend. Was gestohlen wurde, steht noch nicht fest.

Auch an der Straße "Unser Fritz" schlugen Einbrecher zu. Zwischen Samstag, 16.30 Uhr, und Sonntag, 0.30 Uhr, gelangten die Täter dort auf unbekannte Weise in eine Wohnung und durchsuchten die Räume. Mit Ihrer Beute - Bargeld und Schmuck - entfernten sie sich in unbekannte Richtung.

Zwischen Samstag, 15 Uhr, und Sonntag, 10 Uhr, kam es außerdem an der Gartenstraße zu einem Einbruch. Einbrecher hebelten dort eine Kellertür auf und gelangten auf diese Weise in die Wohnung. Was entwendet wurde, ist noch unklar.

Das Fachkommissariat für Wohnungsdelikte (KK13) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 0234 / 909 - 4135 um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell