POL-BO: Herne / "Soll ich oder soll ich nicht?" - Bis zum Raubüberfall 80 Minuten vor Drogeriemarkt gewartet

Herne (ots) - Noch ist dieser bewaffnete Raubüberfall auf den Drogeriemarkt an der Edmund-Weber-Straße 197 in Herne-Röhlinghausen nicht geklärt, der sich in den Nachmittagsstunden des 30. Dezembers (Freitag) ereignet hat.

Gegen 16.25 Uhr bedrohte ein Mann die Kassiererin mit einer schwarzen Schusswaffe und forderte die Herausgabe des Bargeldes. Mit der Beute verließ der Räuber das Geschäft, stieg auf ein Herrenrad und fuhr in Richtung Gelsenkirchener Straße davon.

Im Rahmen der Ermittlungen und nach der Auswertung der Videoaufnahmen stellte sich heraus, dass sich der Kriminelle schon 80 Minuten vor dem Überfall im Bereich des Drogeriemarktes aufgehalten hat. Einmal hatte der Mann das Geschäft auch schon betreten, die Tat dann aber abgebrochen.

Der Räuber, augenscheinlich deutscher Abstammung, ist ca. 45 bis 60 Jahre alt, hat eine normale Figur sowie einen grauen Vollbart. Er trug eine breite, dunkle Sonnenbrille, eine schwarze Hose, schwarze Turnschuhe/Sneakers mit hellen Verzierungen und weißen Sohlen sowie eine dunkle Jacke mit einem breiten Kragen. Auf dieser Jacke befindet sich im linken Brustbereich ein helles, rechteckiges Embleme.

Das ermittelnde Bochumer Raubkommissariat (KK 13) bittet unter der Rufnummer 0234 / 909-4135 (-4441 außerhalb der Geschäftszeit) um Hinweise von Zeugen.

