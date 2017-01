POL-BO: Bochumer wird niedergeschlagen und beraubt - Zeugen gesucht!

Bochum (ots) - Beraubt wurde ein 45-jähriger Bochumer am Freitagnachmittag (30. Dezember) am Kurt-Schumacher-Platz in Bochum. Die Polizei sucht jetzt Zeugen dieses Vorfalls.

Gegen 16 Uhr war der Bochumer etwa in Höhe des Hauptbahnhofs zu Fuß unterwegs, als ihn ein Unbekannter von hinten niederschlug und ihm seine Geldbörse entriss. Mit dieser Beute flüchtete der Täter in unbekannte Richtung.

Eine Täterbeschreibung liegt nicht vor.

Das Bochumer Kriminalkommissariat 13 (KK13) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0234 / 9094135 um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell