POL-BO: Unfall mit fremdem Auto - ohne Führerschein und mit einem Promille abgehauen: Anzeige!

Bochum (ots) - Am Neujahrstag, gegen sechs Uhr morgens, befuhr ein aus Osteuropa stammender 23-jähriger Mann den Harpener Hellweg in Bochum. Wie sich später herausstellte, hatte er mit einer Bekannten eine Feier besucht und war im Besitz ihrer Autoschlüssel. Als er von der Polizei wegen einer Ordnungswidrigkeit auf dem Castroper Hellweg angehalten werden sollte, versuchte er, sich im nahen Autobahnkreuz abzusetzen. In der Ausfahrt Bochum-Harpen (A 40 Richtung Stadion) verlor er die Kontrolle über das Auto und "krachte" an den Bordstein. Mit beschädigter Achse und Reifen blieb der Pkw zunächst auf dem Castroper Hellweg stehen. Kurzfristig jedoch gelang dem Unfallfahrer die Fahrt zum rechts gelegenen Harpener Hellweg (Richtung Innenstadt) wo das Auto nach einigen Metern aufgrund der Beschädigungen endgültig stehen blieb. Nach kurzer Gegenwehr wurde der 23-Jährige zur Wache verbracht. Das Auto wurde sichergestellt und dem Mann auf der Polizeiwache eine Blutprobe entnommen. Zuvor hatte der Alcotest einen Wert von einem Promille ergeben. Auch kam dort heraus, dass der Osteuropäer ohne Führerschein unterwegs war. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell