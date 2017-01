POL-BO: Straßenraub am Sylvester-Tag - Zeugen kamen zu Hilfe

Bochum (ots) - Zu einem Raubüberfall auf eine 61-jährige Dortmunderin kam es am Abend des 31. Dezember.

Die Frau bat, gegen 21 Uhr, einen jungen Herner (18) um kurzfristige Begleitung von der Poststraße zu einer Anschrift an der Herner Straße (nahe der Grummer Straße). An der Adresse eingetroffen überfiel der zunächst hilfsbereite Mann die Dortmunderin. Er klaute ihr Geldbörse sowie Handy aus der Jackentasche und stieß die sich wehrende Frau zu Boden.

Als die 61-Jährige um Hilfe rief, kamen zwei Frauen (50, 23) aus einer nahen Garageneinfahrt zu Hilfe. Eine der Beiden kümmerte sich um die Dortmunderin, während die Andere den flüchtenden Räuber verfolgte.

Dank einer guten Beschreibung wurde der 18-Jährige gegen 21.30 Uhr durch Polizisten auf einem Parkplatz an der Grummer Straße/Herner Straße festgenommen. Die Beamten fanden entlang des Fluchtweges Portmonee und Handy sowie die "Geldbeute" in der Jacke des alkoholisierten Räubers. Dieser wurde vorläufig festgenommen und musste zur Blutprobe. Die Ermittlungen dauern an.

