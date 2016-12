POL-BO: Einbrecher stehlen Goldkette und Tablet

Bochum (ots) - Zwei Wohnungen in einem Mehrfamilienhaus am Postkutschenweg in Altenbochum haben unbekannte Täter am Donnerstag, 29. Dezember, aufgebrochen. Gegen 17.30 Uhr drangen sie auf bislang unbekannte Weise in den Hausflur des Gebäudes ein. Dort hebelten sie zwei Wohnungstüren auf und durchsuchten alle Räume. Sie entwendeten Bargeld.

Auch an der Wasserstraße schlugen unbekannt Einbrecher zu. Zwischen Mittwoch, 14 Uhr, und Freitag, 1.20 Uhr, hebelten sie dort eine Balkontür auf. Ihre Beute: eine Goldkette und ein Tablet-Computer.

Das Fachkommissariat für Wohnungsdelikte (KK13) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 0234 / 909 - 4135 um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell