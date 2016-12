POL-BO: Kriminelle hebeln Terrassentür auf - Zeugen gesucht!

Witten (ots) - Indem sie eine Terrassentür aufhebelten, gelangten unbekannte Einbrecher am Donnerstag, 29. Dezember, in eine Wohnung an der Straße "Bodenborn" in Witten. Die Tat ereignete sich zwischen 15.45 und 22.50 Uhr. Die Täter durchsuchten alle Räume und entwendeten Bargeld sowie eine Münzsammlung.

Auch an der Straße "Bebbelsdorf" kam es zu einem Einbruch. Hier schlugen die Täter im Zeitraum von Dienstag, 14 Uhr, bis Donnerstag, 20.20 Uhr, zu. Sie hebelten eine Terrassentür auf und durchsuchten die Wohnung. Was gestohlen wurde, ist bislang unklar.

Das Fachkommissariat für Wohnungsdelikte (KK13) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 0234 / 909 - 4135 um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell