POL-BO: Parfüm gestohlen, Wohnung verwüstet - Polizei sucht Zeugen

Herne (ots) - Schmuck und Parfüm erbeuteten Einbrecher am Donnerstag, 29. Dezember, an der Ludwig-Steil-Straße in Herne. Zwischen 13.30 und 20.30 Uhr hebelten sie dort eine Wohnungstür auf. Beim Durchsuchen der Räume verwüsteten sie die gesamte Wohnung. Sie flüchteten mit ihrer Beute in unbekannte Richtung.

Das Fachkommissariat für Wohnungsdelikte (KK13) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 0234 / 909 - 4135 um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell