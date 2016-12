POL-BO: Einbruch in städtische Schule am Ostring - Zeugen gesucht!

Bochum (ots) - Zunächst eingeschlagen wurde eine Fensterscheibe des Walter-Gropius-Berufskollegs am Bochumer Ostring. Durch das Loch entriegelten noch nicht ermittelte Kriminelle zwischen dem 28. und 29. Dezember (16.45 bis 05.45 Uhr) das Fenster und stiegen in den dortigen Klassenraum ein. Hieraus entwendeten sie einen Computer und flohen mit der Beute in unbekannte Richtung.

In einem Nebengebäude der Technischen Berufsschule am Ostring wurde in gleicher Nacht eine doppelverglaste Scheibe eingeschlagen und beinahe komplett herausgebrochen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde dieses Gebäude aber nicht betreten. Wer hat verdächtige Personen im Bereich Ostring/Moritz-Fiege-Straße beobachtet?

Das Bochumer Innenstadtkommissariat (KK 31) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Rufnummern 0234/909-8110 oder -4441 (Kriminalwache) um Täter- und Zeugenhinweise.

