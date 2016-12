POL-BO: Herne / Pkw-Brand greift auf Wohnhaus über - Wer fuhr den silberfarbenen Pkw?

Herne (ots) - Wie bereits berichtet wurden die Feuerwehr und die Polizei in der Nacht auf den 21. Dezember (Mittwoch) zu einem Haus an der Nordstraße in Herne-Horsthausen gerufen.

Dort war gegen 03.00 Uhr ein vor dem Gebäude stehender schwarzer Skoda in Brand gesetzt worden. Bei Eintreffen der Streifenwagenbesatzung brannte der Pkw in voller Ausdehnung. Die Flammen hatten bereits auf den Eingangsbereich des Hauses übergegriffen. Die unverletzten Bewohner konnten sich in der Zwischenzeit über die Terrasse ins Freie begeben.

Seitens der Feuerwehr wurde der Brand schnell gelöscht. An der linken Gebäudeseite entdeckten die Polizeibeamten einen drei Meter langen Schriftzug, der dort am Abend noch nicht vorhanden war.

Ein fremdenfeindlicher Hintergrund kann seitens des Staatsschutzes des Bochumer Polizeipräsidiums weiterhin nicht ausgeschlossen werden.

Im Rahmen der Ermittlungen gibt es nun einen Hinweis auf einen silberfarbenen Pkw. Gegen 03.10 Uhr stand dieses Auto mit eingeschalteter Warnblinkanlage auf der Nordstraße in Fahrtrichtung Bahnhofstraße - ca. 200 Meter vom Brandort entfernt. Laut Aussage eines Zeugen soll der Fahrer bzw. die Fahrerin entgegenkommende Autofahrer mit der Lichthupe gewarnt haben.

Der Staatsschutz bittet unter den Rufnummern 0234 / 909-4505 oder 0234 / 909-4441 (Kriminalwache) um Hinweise. Insbesondere der Fahrer des silberfarbenen Wagens wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell