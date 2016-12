POL-BO: Hund bringt Radler (54) zu Fall - Halter geht einfach weiter / Zeugen gesucht!

Bochum (ots) - Ein nicht angeleinter Hund bringt einen Radfahrer am Kemnader See zu Fall; doch der Halter des Tieres geht erst weiter und weigert sich später, seine Personalien anzugeben. Die Polizei fragt deshalb: Wer kann Angaben zu diesem Vorfall machen?

Der Unfall ereignete sich am Mittwoch, 28. Dezember. Gegen 10.40 Uhr war der 54-Jährige Bochumer mit seinem Rennrad auf dem Radweg an der Oveneystraße in Höhe der Hausnummer 65 unterwegs, als der nicht angeleinte Hund auf ihn zustürmte und ihn zu Fall brachte. Bei dem Sturz verletzte er sich leicht.

Anstatt sich um den Verletzten zu kümmern, begab sich der Halter auf die Suche nach seinem Hund. Nachdem der verletzte Radfahrer wieder auf den Beinen war, suchte er seinerseits den Hundebesitzer, fand ihn schließlich und stellte ihn zur Rede - doch der weigerte sich, seine Personalien anzugeben und verschwand.

Der Hundehalter wird wie folgt beschrieben: männlich; 65 - 70 Jahre alt; 170 - 175 cm groß; normale Figur; grauer Dreitagebart; brauner, klassischer Hut; beigebrauner Mantel; Jeans.

Der Hund ist 30 - 40 cm groß und hat kurzes, braunweißes Fell. Die Rasse konnte der Geschädigte nicht benennen.

Das Bochumer Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0234 / 909 -5206 um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell