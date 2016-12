POL-BO: Einbrecher hebeln Haustür auf

Bochum-Wattenscheid (ots) - Indem sie eine Haustür aufhebelten, gelangten unbekannte Einbrecher zwischen dem 27.12 12:00 Uhr und 28.12. 11:45 Uhr in eine Wohnung an der Laarwiese in Bochum-Wattenscheid. Die Täter durchsuchten alle Räume und flüchteten schließlich in unbekannte Richtung. Was gestohlen wurde, steht derzeit noch nicht fest.

Das Fachkommissariat für Wohnungsdelikte (KK13) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 0234 / 909 - 4135 um Zeugenhinweise.

