POL-BO: Kriminelle machen Beute in Bochum-Laer - Zeugen gesucht!

Bochum (ots) - Hochwertige Uhren erbeuteten Einbrecher am Mittwoch, 28. Dezember, an der Siepenhöhe in Bochum-Laer. Zwischen 7.50 und 19.30 Uhr hebelten die Täter dort eine Balkontür auf und gelangten auf diese Weise ins Innere der Wohnung. Dort durchsuchten sie alle Räume und flüchteten schließlich mit ihrer Beute.

Darüber hinaus kam es an der Bömmerstraße, der Krochkausstraße und dem Löwenzahnweg zu versuchten Einbrüchen, bei denen die Täter glücklicherweise scheiterten.

Das Fachkommissariat für Wohnungsdelikte (KK13) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 0234 / 909 - 4135 um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell