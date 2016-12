POL-BO: Räuber entreißt 61-Jähriger die Handtasche - Zeugen gesucht!

Bochum-Wattenscheid (ots) - Opfer eines Raubs wurde eine 61-Jährige Bochumerin am Mittwochabend, 28. Dezember. Gegen 19.25 Uhr war sie gerade auf der Hansastraße in Wattenscheid unterwegs, als ihr ein unbekannter Mann die Handtasche entriss. Der Täter flüchtete zu Fuß in Richtung Voedestraße.

Den Täter beschreibt die 61-Jährige so: männlich; ca. 20 Jahre alt; schlanke Statur; südlandisches Aussehen; Strickmütze.

Wer hat etwas gesehen?

Das Wattenscheider Regionalkommissariat (KK34) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 02327 / 963 - 8405 um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell